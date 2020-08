Obligado por la demanda creciente, el Banco Central debió vender otros USD 50 millones para contener al dólar

El Banco Central volvió a vender divisas en la plaza mayorista para equilibrar la oferta y mantener el sendero gradual de devaluación, en una tendencia que no puede revertir ante la finalización del período de mayor liquidación de divisas por exportaciones del agro, en el segundo trimestre del año, y una creciente demanda de dólares para atesoramiento y también por parte de importadores, por la reapertura parcial de actividad con la flexibilización de la cuarentena.

El dólar mayorista subió cinco centavos, a $73,16, en una rueda en la que se operaron unos USD 205 millones en el segmento de contado (spot) y en la que fuentes del mercado estimaron que la entidad monetaria vendió unos 50 millones de dólares.

El BCRA tiene que apuntalar la oferta cuando empieza a mermar el ingreso de divisas del agro y sigue firme la demanda de ahorristas e importadores

En dos semanas operativas de agosto, el Banco Central mantiene un saldo neto negativo del orden de los USD 580 millones por sus intervenciones en el segmento mayorista.

“Se está terminando la época fuerte de liquidaciones de agroexportadores y la demanda sigue, en tanto que la economía tiene que funcionar y hay necesidad de divisas para los importadores ”, resumió Sebastián Centurión, agente de ABC Mercado de Cambios.

“Si bien actualmente el valor del tipo de cambio oficial en términos reales se encuentra en niveles razonables, otras mediciones (paridad de poder de compra ajustado por productividad) muestran un atraso del orden de 10%”, estimó el IERAL de la Fundación Mediterránea en un informe.

“Más allá de las crecientes preocupaciones por la dinámica de las reservas en un contexto de fuerte emisión monetaria, el dólar mayorista -que cierra en los $73,16- no abandona la dinámica del BCRA de únicamente validar un gradual deslizamiento. Aún así, las miradas se dirigen hacia las ‘brechas', que hoy registran una retracción tras la escalada reciente hasta el 80%, toda vez que los dólares financieros reflejan una mayor cautela inversora frente a los desafíos económicos a enfrentarse”, afirmó el economista Gustavo Ber.

La semana cambiaria concluyó con un dólar blue a $132, con baja de un peso en el día y por debajo de los valores del viernes anterior. También bajó tres pesos la paridad bursátil del contado con liquidación, a 127 pesos, un valor similar al del viernes pasado.

Se extendió la toma de ganancias para acciones

Los activos financieros argentinos cerraron en baja este viernes mientras se demoraba la presentación de la reestructuración de deuda soberana ante las autoridades estadounidenses, al tiempo que se aguarda por el inicio de las conversaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el exterior, las acciones argentinas retomaron el sendero bajista, en una rueda con números mixtos en las pizarras de los mercados internacionales.

Entre los ADR de empresas argentinas que se negocian en Wall Street, YPF se destacó por una ganancia de 1,1%, mientras que Grupo Galicia mermó 1,4% en sus cotizaciones en dólares. Mercado Libre cedió 0,1%, a 1.156 dólares y siguió cerca de su récord.

En cuanto a los títulos públicos, los bonos en dólares más representativos restaron un 0,8% en promedio , a la espera de detalles sobre la presentación formal de la propuesta de reestructuración de deuda soberana ante el ente regulador de los EEUU (SEC por sus siglas en inglés).

Argentina podría extender el plazo para que los acreedores acepten una reestructuración de bonos más allá del 24 de agosto y presentaría su oferta a la Comisión de Valores​​ de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés) la próxima semana, dijeron el viernes a Reuters dos fuentes con conocimiento del caso.

Mientras tanto, la economía nacional se enfrente a su tercer año de recesión y a un inesperado golpe extra con la pandemia del coronavirus.

“El rally en el mercado tuvo un corto aliento. Pero no creo que deba sorprendernos. Se sabía que no solo era clave una negociación con los acreedores privados, sino que también ahora entra en juego la futura negociación con el Fondo Monetario ”, indicó Portfolio Personal Inversiones, y refirió que “aparecen dudas, porque Argentina no tiene un plan económico claro o que se conozca públicamente”.

Los bonos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) cayeron un 0,3% en su promedio en pesos, en una plaza selectiva y reducida de negocios, para bajar en la semana un 0,5 por ciento.

En este contexto, el riesgo país de Argentina, medido por el banco JP Morgan subía 18 unidades a 2.119 unidades a las 17 horas.

El Gobierno argentino postergó para la semana próxima la presentación de la oferta del canje con los bonistas

“No sorprenden las tomas de ganancias porque el mercado se movió con el viejo refrán: comprar con el rumor y vender con la confirmación (de la noticia del acuerdo por deuda)”, dijo un agente financiero a Reuters.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires cedió un 2,2%, a 48.547 unidades, tras mejorar un 1,3% el jueves y perder un 6,5% entre lunes y miércoles. La baja del mercado fue liderada por acciones de los segmentos energético y financiero.

El Gobierno extendió hasta el 30 de agosto las restricciones por el coronavirus que vencían el próximo domingo, que son más estrictas en Buenos Aires y sus suburbios, informó el viernes el presidente Alberto Fernández.

“Los hábitos de gasto de los consumidores se están desacelerando a medida que el COVID-19 continúa desencadenando nuevas restricciones”, comentó a Reuters Edward Moya, analista de mercados en la consultora Oanda.

