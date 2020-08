Los clubes barriales pierden socios y se preparan para un futuro cercano con menores ingresos

Los clubes vacíos no sólo pierden ingresos sino que además acusan incremento de la mora y disminución de asociados (Europa Press)

Los clubes deportivos multidisciplinarios fueron de los primeros en parar sus actividades por la crisis sanitaria y aún no saben cuándo volverán a abrir sus puertas. El problema que dicen están teniendo es que la mayoría de las entidades que contienen a muchas personas que buscan un espacio para hacer deportes no sólo no están pudiendo operar, sino que están perdiendo afiliados y aumentando la mora en el pago de las cuotas para el mantenimiento de las instalaciones.

La extensa cuarentena está poniendo a muchas instituciones en una situación difícil . No tanto los clubes importantes que tienen en el fútbol y otras actividades profesionales como su principal ingreso. Sino en los multidisciplinarios, que representan a sus barrios, sus lugares de pertenencia y hasta a una clase social urbana: la media.

Un claro ejemplo de esto es Ferrocarril Oeste . El club emplazado en Caballito es una referencia. Con 116 años de historia la institución pasó por diferentes momentos. Supo vivir la gloria de la clase media y estar quebrado. Y hoy está sufriendo la cuarentena.

Ferro tiene la colonia de vacaciones más grande de la Ciudad y estima que este año perderá los ingresos

“No hay un club que representa más a la clase media que este, y la situación que está viviendo ese sector de la sociedad se refleja en el club . Nosotros hicimos un gran trabajo de lealtad de nuestros socios, pero perdimos el 25% de esos ingresos desde que empezó la cuarentena”, explicó a Infobae Daniel Pandolfi, presidente de la entidad.

“Hace dos meses que nos estabilizamos en este número, y es importante porque para un club como el nuestro que no tiene ingresos por la televisión el socio es fundamental. El problema es que nosotros somos un club multidisciplinario, tenemos 35 disciplinas diferentes donde se paga una cuota aparte, y esos ingresos los perdimos en un 50%, y perdimos el 100% de los alquileres de nuestros espacios”, agregó el dirigente deportivo.

Ferro tiene 18.000 socios, de los que 3.000 son vitalicios. De los socios activos, el 50% son deportistas federados. “Hay muchos padres que no pueden pagar la cuota de sus hijos -ronda los $1.000, nosotros no vamos a dejar que los chicos no hagan deporte por una cuestión como la que estamos viviendo. Esos chicos van a volver de alguna forma”, comentó Pandolfi.

Aunque se mostró confiado en la vuelta de esos jóvenes, no observa con tanta claridad la vuelta de un negocio fundamental para el club: la colonia de vacaciones. “ Tenemos la colonia más grande la Ciudad. Son 4.000 chicos que asisten durante todo el verano. Eso no creo que vuelva y va a ser una pérdida importante”.

All Boys, en Floresta tiene casi un 50% de mora en las cuotas sociales

Un poco más al oeste , en el barrio de Floresta, se levanta el club All Boys. Fundado unos años más tarde, en 1913, hoy es presidido por un nombre conocido en el mundo del fútbol. “Nosotros tenemos los ingresos repartidos en tercios, un tercio es la televisión, otro los socios y otro las concesionarios. En lo que va de la pandemia entre la caída de cada uno perdimos un tercio de los ingresos ”, contó a Infobae el titular del club de Floresta, Nicolás Cambiasso.

“Nosotros somos como una pyme, pagamos 80 sueldos, y nos golpeó igual que a cualquier sector pyme”, dice el ex arquero devenido en dirigente.

“ El que no paga es porque no puede. Nuestros socios se concentran a 30 cuadras a la redonda , en un barrio de clase media que está muy golpeado por la pandemia en sus ingresos. L a morosidad histórica la teníamos entre 10% y 15%, pero ahora estamos en un 455. Estamos todos igual, los clubes de Córdoba cayeron un 30% en su masa societaria ”, explicó.

La cuota en el club de Floresta ronda los $500 , sin embargo, la masa societaria está resentida. “La gente va a volver si esto no tarda un año. Estamos pensando en lanzar una moratoria, pero primero se tiene que reactivar porque si los socios no tienen ingresos no van a poder pagar ni la moratoria”, reflexionó Cambiasso.

Velez está llamando a cada uno de los socios que se atrasa en la cuota para analizar la situación

Un caso particular es el de Velez Sarsfield . Otro club con un fuerte arraigo en su zona de influencia que es Liniers y Villa Luro. Particular, porque es un club de primera división en el fútbol, pero al igual que Ferro y All Boys es multidisciplinario. Pero no sólo por eso, sino porque su vicepresidente segundo es Augusto Costa, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.

En relación al club, Costa dijo a Infobae. “ en términos generales, el 80/82% de los socios siguieron pagando, pero hay casi un 20% que entró en mora desde marzo/abril y le está costando pagar”.

A partir de esto, el ex secretario de Comercio Interior de la Nación en la gestión de Cristina Fernández Kirchner, comentó: “en el club estamos con diferentes medidas para recuperarlos. Actualmente, estamos llamando uno por uno a cada socio en mora para ver qué dificultades están teniendo. Entendemos que la falta de pago es por cuestiones económicas y también porque no hay fútbol (y el socio semipleno básicamente es un socio de cancha) y no hay actividades deportivas”.

“Cuando tengamos certezas de cuándo reabren las actividades del club seguramente veamos alternativas para que la gente que entró en mora pueda regularizar su situación . Pero por lo pronto estamos analizando la situación y tratando de que se caiga la menor cantidad de socios posible”.

