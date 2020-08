A dos meses del cambio de la Ley de Alquileres, ¿cuál fue el impacto en los valores de las rentas y en la oferta el propiedades?

Las inmobiliarias aseguran que se redujo la oferta de propiedades en alquiler

El martes próximo se van a cumplir dos meses de la sanción de la Ley de Alquileres en el Congreso, que fue aprobada el pasado 11 de junio y que está vigente para los nuevos contratos desde el 1º de julio. ¿Cuál es el balance que hacen inquilinos y propietarios de su impacto en los precios en la ciudad de Buenos Aires?

Según un estudio realizado por la plataforma de propiedades Zonaprop, a partir de la sanción de la nueva ley, los precios de los alquileres subieron 11,9% . “La reacción del mercado frente a la nueva ley se manifestó a través de un aumento para proteger su valor ante la nueva regla de indexación y la extensión de los contratos a tres años”, explicaron.

El importe del depósito de garantía no podrá ser mayor al equivalente al primer mes de alquiler

Entre los puntos más destacados de la nueva legislación se observan: el plazo mínimo de los contratos de alquiler se extendió de dos a tres años y la indexación de los alquileres se realiza una vez por año en base a un índice formado 50% por la evolución de la inflación (IPC) y 50% por los salarios (RIPTE). Además, el importe del depósito de garantía no podrá ser mayor al equivalente al primer mes de alquiler.

En julio, según los datos de la plataforma que muestra los valores pedidos por los propietarios, los precios mostraron en promedio un incremento mensual de un 7,9% . Es la mayor suba mensual desde que Zonaprop comenzó a relevar los valores ofertados en los avisos, en marzo de 2012.

Con todo, el precio promedio de los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ubicó en julio en $24.549 para un departamento medio, de dos ambientes y 50 metros cuadrados. Mientras que un departamento de tres ambientes y 70 metros cuadrados se alquila por unos $33.323 por mes.

Desde Inquilinos Agrupados, una asociación de carácter federal, aseguran que un mes es muy poco tiempo para medir el impacto. “Con respecto a la suba lo que vemos es una decisión del mercado, a aquel que quiera hacer cumplir la ley se le impone un precio mayor. Pero para realmente saber lo que esta sucediendo con los precios habrá que esperar a fin de año . Los informes realizados por plataformas de oferta de alquiler quieren plantear que la ley es la responsable de hacer subir los precios”, dijo Gervasio Muñoz, titular de la agrupación.

“A un mes de la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres y luego de 36 años que no se debatía sobre los inquilinos en el Congreso, la evaluación que hacemos es de satisfacción, pero también de redoblar esfuerzos para su cumplimiento. El mercado inmobiliario comenzó estrategias para no cumplirla y para convencernos de que la ley es peor para nosotros. Ahora el desafío es que los diferentes organismos del Estado se hagan cargo de controlar el cumplimiento . Luego de lo que pasó en la Argentina, países como Paraguay, México, Chile, Bolivia y Perú comenzaron un proceso de debate para regular el acceso a la vivienda en alquiler. Aún no somos conscientes de la importante de esta ley”, agregó Muñoz.

En tanto, desde el sector inmobiliario aseguran que están “expectantes” , ya que una menor oferta puede generar un aumento del valor de locación. La clave es si la demanda terminará o no convalidando esas subas.

“La demanda no convalida aumentos desproporcionados. La brecha entre los mejores propiedades, en zona Norte, luminosas y con amenities, y el estándar se agrandó . Lo mejor está siendo validado por la demanda en términos de precios. Lo más barato, pero más sencillo, no está teniendo la misma dinámica. Claramente pandemia, cuarentena y Ley de Alquileres fue un combo explosivo . Hay muchas consultas pero tremendas restricciones para contenerlas”, comentó Soledad Balayan, presidente de Maure Inmobiliaria.

“Hubo retracción de la oferta y aumento de los precios. Se legisló con la intención de beneficiar a los inquilinos, pero en la práctica hay quejas. Los propietarios empezaron a retirar sus unidades del mercado y los que decidieron seguir alquilando, aumentaron el precio para cubrirse de la inflación”, explicó Sebastián Cantero, empresario del sector inmobiliario.

Según el asesor inmobiliario Daniel Zampone, luego de sancionada la Ley de Alquileres la cantidad de inmuebles en oferta para alquilar bajó un 25% . “Oferta y demanda regulan naturalmente el precio, por eso esta intromisión del Estado terminará por perjudicar a quien señaló como la parte mas débil, el inquilino”, resaltó.

Para Horacio Ludigliani, de la inmobiliaria homónima, si se analiza el último trimestre aplicando la nueva forma de actualización de alquileres queda muy por debajo de la inflación real , por eso los que se quedan en el mercado aumentan sus valores. “Tres años y un solo mes de depósito desfavorece al propietario. Muchos que estaban cerca del vencimiento optaron por no renovar ”. detalló.

“El precio de los alquileres acumula un incremento del 29,3% en 2020, casi el doble que la inflación” , detallaron desde Zonaprop. En lo que va del año, el índice de inflación que mide el Indec tuvo una variación acumulada de 13,6% entre enero y junio.

Según los distintos barrios de la ciudad, Puerto Madero es el más caro para alquilar, con un valor promedio de $52.612 por mes , seguido de Palermo $30.182 y Núñez $28.046. En la zona media de precios se encuentran San Telmo $25.142 Almagro $23.645 y Villa Pueyrredón $22.395. Las zonas más económicos son Parque Avellaneda $17.621, Mataderos $16.685 y Lugano 14.346 pesos por mes .

