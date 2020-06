En este caso, el problema puede ser que no está clara la forma en que el propietario está obligado a aceptarlas. Puede directamente rechazar firmar el contrato —incluso por otro motivo— si el tipo de garantía no lo convence . “La ampliación de garantías es un avance enorme. Pero es muy voluntarista, el propietario no está obligado a aceptar”, señaló González Rouco.