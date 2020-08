Procrear 2020: entre demoras y expectativas, el Gobierno trabaja en el relanzamiento del nuevo plan de viviendas

Estación Buenos Aires, uno de los desarrollos de Procrear en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Desde hace varias semanas se viene anticipando el anuncio del relanzamiento del Plan Procrear para el acceso a la vivienda. Aunque no hay una fecha definida, se estima muy probable en el Gobierno que de a luz en los próximos días, junto con la presentación del plan de “60 medidas” para la reactivación de la economía previstas para la etapa pospandemia.

Aunque aún no se conocen los detalles, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, adelantó en varias entrevistas con los medios algunas de las novedades que tendrá la nueva etapa del plan. Por ejemplo, se complementará con un programa para acceder al terreno . “En muchos lugares es más caro el suelo que la casa. Muchos sectores no pudieron acceder al programa Procrear por esa restricción. Pasó en el Gran Rosario y muchas familias tuvieron que trasladarse a las localidades cercanas para adquirir un lote y esto hizo que subiera el valor del suelo” , dijo la ministra.

El Procrear 2020 tendrá dos líneas. Por un lado, desarrollos urbanísticos , donde se brindará acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en uno de los desarrollos del programa. Y por otro lado, un plan de lotes con servicios para la construcción de viviendas mediante créditos. Si bien, se pueden ver en la páginan de internet del organismo, la inscripción aún no fue abierta.

En la Argentina, más de 3,5 millones de familias -alrededor de un tercio de la población- no tiene acceso a una vivienda adecuada . Este déficit habitacional es una tendencia que se mantienen en alza desde 2001, según un informe de Cippec.

La ministra María Eugenia Bielsa en una entrega de viviendas antes de la cuarentena

Fuentes del sector de la construcción aseguraron que todavía no tienen información sobre cómo se implementará el plan y que no tuvieron participación en la etapa de definición de las medidas. “Cualquier anuncio, lo aplaudiremos, pero en el mientras tanto hay que reactivar lo que está paralizado. Transformar las palabras en metros cuadrados . Un anuncio significa empezar a licitar de acá a ocho meses, por los trámites y los protocolos”, estimó Gerardo Martínez, secretario General en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).

Según el dirigente de la Uocra, en 2019, luego de las PASO, el Gobierno de Mauricio Macri paralizó la construcción de unas 25.000 viviendas sociales, un problema que todavía no fue resuelto. “La vivienda es un ordenador social. La construcción genera mano de obra intensiva, con 4 a 5 trabajadores por vivienda. Con esas 25.000 obras paralizadas se perdieron unos 35.000 puestos de trabajo y esas viviendas están expuestas a ser saqueadas”, señaló Martínez.

El relanzamiento del plan Procrear había sido anunciado por los ministros de Economía Martín Guzmán y de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, el 17 de marzo pasado, junto con otro paquete de medidas. En esa oportunidad, se detalló que el programa contaría con dos líneas: la primera, con 100.000 créditos para construcción y remodelación de viviendas; y una línea nueva destinada a pequeñas refacciones y mantenimiento, con 200.000 créditos de hasta $30.000 cada uno. Pero no hubo más detalles y tampoco se dieron a conocer los requisitos para acceder.

Consultados sobre si el nuevo anuncio será similar a lo que fue anticipado en marzo, desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat no respondieron las consultas de Infobae. Pero por lo que fue trascendiendo en los últimos días, estará más orientado a la construcción de viviendas en desarrollos urbanísticos y no en préstamos para la compra de viviendas ya construidas , como sucedió en los años anteriores. Una vuelta al programa original que se lanzó a mediados de 2012.

El nuevo programa será lanzando con otras medidas de reactivación de la economía

De acuerdo con el decreto 85/2020, publicado en enero de este año, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat ejercerá la Presidencia del Programa Procrear y será la autoridad de aplicación del Fondo Fiduciario. La Anses, en tanto, tendrá la vicepresidencia del Comité Ejecutivo, integrado además por los ministerios del Interior, de Economía, de Obras Públicas y de Desarrollo Productivo.

El economista Federico González Rouco, que fue asesor en temas de viviendas durante el Gobierno anterior, destacó: “sería importante mantener algunos puntos que se implementaron entre 2015-2019, entre ellos, que la selección de los beneficiarios no sea por sorteo sino según las características socioeconómicas de quienes se inscriben , a través de un sistema de puntajes. “Es importante dejar atrás los créditos a cuota fija y asegurar que haya una oferta de créditos en el mercado. Sin alguna cuota indexada, no va a haber crédito. El esquema de solo construcción pública no funciona”, estimó.

La construcción es señalada por los analistas como uno de los sectores que serán clave en la recuperación económica pospandemia

La construcción es señalada por los analistas como uno de los sectores que serán clave en la recuperación económica pospandemia. “Uno de los actores que debería tener un rol preponderante en los próximos meses es la construcción. No afecta el equilibrio macro porque no demanda divisas y contribuye a la paz social porque aporta trabajo en los sectores más vulnerables ”, explicaron desde la consultora Analytica.

“En un contexto complejo para la obra pública, dada la estrechez fiscal, el mayor margen de maniobra aparece en la obra privada. El primer paso es recuperar la dinámica de los proyectos afectados por la cuarentena, inyectando liquidez a constructores y compradores. Líneas blandas de los bancos, al estilo de las implementadas para pymes y la participación del Anses serían el primer paso para empezar a reconstruir un sistema de crédito hipotecario. Estímulos fiscales para inversores y familias en nuevos proyectos, especialmente en Ganancias y Bienes Personales, el complemento necesario”, agregaron los economistas consultados por Infobae.

