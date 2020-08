Jornada financiera: los acciones argentinas en el exterior perdieron hasta 5% pero subieron los bonos

Los ADR de bancos ganaron en julio cerca de 20% en su promedio en dólares. (Reuters)

En el cierre de la semana y del mes, los bonos argentinos subieron en el exterior, cuando se anticipa una prórroga del plazo para el canje, mientras que las acciones cotizaron en baja.

En una rueda en la que el Dow Jones de Wall Street ganó 0,4% y el tecnológico Nasdaq arañó un nuevo récord, los ADR de empresas argentinas que se negocian en dólares en Nueva York perdieron 2,7% en promedio, encabezadas por los papeles de Telecom (-5,3%) y Banco Francés (-4,6%).

Fuente: Rava Online. Precios en dólares.

Destacó el desempeño de Mercado Libre, cuya acción llegó a pagarse a un máximo histórico de 1.150 dólares, para cerrar a USD 1.125, con ganancia diaria de 1,6 ciento. En 2020 sube un 96,6 por ciento.

La empresa líder de comercio online en América Latina se trepó al auge de las compañías tecnológicas en los mercados internacionales, que acumulan ganancias en un año diezmado en lo económico por las medidas de prevención contra el coronavirus.

Este viernes, Apple se convirtió en la compañía más valiosa del mundo, cuando su valor de mercado superó al de la petrolera Saudi Aramco, a raíz de ganancias mejores de las esperadas. Apple subió 10,5% este viernes, para alcanzar una capitalización de mercado récord de USD 1.842 billón, cuatro veces el PBI de la Argentina.

Regresando a lo local, los bonos en dólares de referencia ganaron 1,2% en promedio, pero algunos títulos públicos involucrados en la propuesta de canje de deuda descollaron, como en el caso del Bonar 2027 (A2E7D), con un rebote de 8,9 por ciento.

Los bonos en dólares terminaron en alza ante especulaciones de una nueva extensión del plazo del canje

Los inversores siguen a la espera de señales concretas en torno a la reestructuración de bonos argentinos, mientras no se descarta una nueva prórroga para el cierre de las negociaciones entre el Gobierno y acreedores privados.

La administración del presidente Alberto Fernández evalúa postergar hasta mitad o fines de agosto la fecha límite para lograr un acuerdo sobre su deuda externa, afirmó a Reuters una fuente cercana a las conversaciones. El plazo actualmente vence el 4 de agosto.

“Lo más probable es una nueva postergación en el plazo del 4 de agosto para extender las negociaciones, ya que es beneficioso para ambas partes poder al final cerrar un exitoso acuerdo”, sostuvo Gustavo Ber, analista titular de la consultora Estudio Ber.

Los bonos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) mejoraron en promedio un 0,7% en pesos, encabezados por las emisiones nominadas en dólares, para ganar en julio un 7,9% promedio.

Portfolio Personal Inversiones observó que “el mercado local se sigue moviendo en un marco de alta incertidumbre con respecto al canje de la deuda, y la volatilidad de los precios en este sentido no cede. Todavía resta entender los próximos pasos del Gobierno de cara a la última contrapropuesta presentada por los tres principales grupos de acreedores”.

“Es conveniente para ambas partes -Gobierno y acreedores- llegar a un acuerdo exitoso, por lo cual sólo restaría definir las cláusulas legales”, sostuvo la consultora VatNet.

El riesgo país de Argentina, medido por el banco JP Morgan, recortó diez unidades a 2.279 puntos básicos a las 17 horas de Buenos Aires.

El índice bursátil S&P Merval restó un 0,3% en pesos, a un cierre de 49.253 unidades.

“La pausa y toma de posición silenciosa, sin presionar precios ni en suba ni en baja, no es porque no se opera y se espera, todo lo contrario: el volumen por estos cinco días de Bolsa ‘detenida’ registra llamativamente un promedio muy alto. Se opera y mucho, pero no se da el paso al frente hasta tanto no se resuelva el tema de la deuda”, describió Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil.

El “contado con liqui” subió tres pesos

La abundante liquidez en la plaza doméstica impulsó a los dólares implícitos en los negocios bursátiles, que treparon 2,6%, con un dólar MEP que se operó al cierre en los 122,21 pesos, y el contado con liquidación, en los 124,90 pesos, su valor más alto desde el 15 de mayo pasado.

El alza en estas paridades se debió a una estabilidad de los precios de los activos domésticos en pesos, frente a una caída de sus valuaciones en dólares. La brecha entre el liqui y el mayorista se amplió al 72,8 por ciento.

“Hacia adelante, no se espera una reducción significativa en la brecha mientras siga habiendo un exceso de pesos en la economía y sin un programa económico concreto que permita ajustar las cuentas fiscales ”, indicó Portfolio Personal Inversiones.

“Los operadores siguen preocupados por los riesgos que tendría asociados la fuerte emisión monetaria, en especial post pandemia, sobre la dinámica de la inflación y del dólar”, mencionó Gustavo Ber.

El dólar contado con liqui acumuló un incremento de casi 20% en julio

El dólar blue cerró ofrecido a 136 pesos , con una brecha de 88% respecto del dólar oficial, que concluyó a 72,32 pesos.

El monto negociado en el segmento de contado (spot) fue de unos 194,3 millones de dólares. El “BCRA terminó la última rueda de julio con un saldo negativo que fuentes privadas del mercado estiman en unos USD 50 millones”, puntualizó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

