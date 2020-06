En este sentido, consideró que, si el Gobierno tiene la limitación política de no ofrecer más de 49.9 dólares, busque una alternativa. “La clave del acuerdo es alcanzar mayorías de CACs. Propongo que el gobierno paga un fee upfront 2%, solo si se alcanzan mayorías. Acreedores, a cambio, se comprometen financiar ese pago con un bono 10 años al 2% si Argentina rinde menos de 9 por ciento”, dijo el ex presidente del Deutsche Bank y ex negociador de la deuda bonaerense.