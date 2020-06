“En el contexto de un Gobierno que está renegociando la deuda en dólares con el sector privado, tanto extranjera y local, aumentar el nivel de exposición del sistema financiero al sector público aumenta el riesgo que los depositantes perciben. Con todo lo demás estable, te van a reclamar más tasa. En el cepo anterior no se había jugado tanto con eso, porque había stocks para financiarse con otras cosas. Es algo con lo que no se jugó en los últimos años, no se trató de empapelar al sector financiero. Todavía no estamos en riesgo, hay mucho margen, pero estas cosas vos sabés cómo empiezan no como terminan”, dijo Gabriel Caamaño de Consultora Ledesma.