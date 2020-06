En la cadena Subway, que tiene 110 restaurantes en el país, destacaron que no están exentos a la delicada situación que atraviesa toda la industria gastronómica está. “Aún es temprano para determinar con certeza los impactos en cuanto a cierres. Estamos trabajando para asegurar la continuidad de los restaurantes. Desde la empresa se dieron apoyos, entre otros, en temas operativos e incluso se difirieron algunos pagos de regalías”, dijo Matías Cladera, director de Negocios de Subway para América Latina. El 80% de los restaurantes están abiertos —operando con delivery, take away o con consumo en el local en Mendoza y Neuquén— y la empresa proyecta que el número siga creciendo.