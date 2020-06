Habiendo puesto en perspectiva estas variables cabe hacerse una pregunta de suma importancia. ¿Es posible que el árbol esté acaparando toda la atención cuando en realidad el problema esta en el bosque? Probablemente, ni el tamaño de la deuda, ni los aspectos técnicos de la negociación sean un obstáculo infranqueable para llegar a un equilibrio en el frente de la deuda. Mas bien, parecería que el problema radica en la dinámica que nos trajo hasta acá, la cual no se resuelve en el corto plazo, sino que requiere una planificación y ejecución en un periodo mas prolongado. El punto crucial es cómo retomar la senda de crecimiento y/o promover políticas públicas que no incurran en déficit fiscal sistemático. Para esto, deben diseñarse políticas de estado transversales a los gobiernos de turno, mediando una discusión en el marco de la democracia . Estas políticas requieren de consensos y negociaciones que exceden la que hoy está encabezando el ministro Martín Guzmán. De lo contrario, volveremos a la misma situación en reiteradas oportunidades no pudiendo eludir la dinámica recesiva en la que nos encontramos desde hace ya casi diez años.