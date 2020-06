“ Las diferencias existen, pero no son de la magnitud de hace dos meses atrás”, aseguran en Economía. Y lo mismo plantean los acreedores: “Sería shockeante si el Gobierno rechaza moverse algunos pocos puntos para llegar a un acuerdo. No me puedo imaginar si ellos no entienden que el caos económico actual sería mucho peor si el acuerdo falla”, había dicho a a este medio una calificada fuente de uno de los tres comités.