“ No me gusta esta Argentina que cae en el default todo el tiempo, nosotros recibimos el país en default porque el reperfilamiento era un default, pero ningún acreedor me va a convencer de que haya sufrir más a los argentinos para pagar un peso de deuda más, en eso soy inflexible. Ojalá podamos acercar posiciones, si no quieren ya no depende de mí ”, aseguró.