Un informe de Portfolio Personal Inversiones resaltó además que “el ámbito empresarial y comercial se tornó mucho menos amigable por dos cuestiones: la larga cuarentena que parece no tener fin, destruyendo muchos negocios, pymes y empresas grandes; y por otro lado el marco regulatorio se tornó no sólo muy poco atractivo, si no que se convirtió en un ‘espanta inversiones’ con el episodio de Vicentin”.