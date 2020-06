“ Sería shockeante si el Gobierno rechaza moverse algunos pocos puntos para llegar a un acuerdo. No me puedo imaginar si ellos no entienden que el caos económico actual sería mucho peor si el acuerdo falla” , expresó a Infobae una calificada fuente de uno de los tres comités. El ejecutivo aseguró que ni el ministro Martín Guzmán ni el representante ante el FMI, Sergio Chodos (clave en la negociación) “están al tanto de las consecuencias de mantener este default”.