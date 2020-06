Si no lograra un acuerdo con estos tres comités, el Gobierno debería apelar a la habilidad de los bancos colocadores (HSBC y Bank of America) para que consigan al menos otro 20% de adhesión en la banca privada global con esta oferta cercana a los USD 50, señaló anoche un ex negociador de la deuda. No llegaría a las mayorías y seguiría en default, pero podría afirmar que la aceptación es un poco más digna que el 18% logrado en la primera vuelta. ¿Los peligros?: una aceleración de la deuda y alguna complicación en la negociación de los bonos bajo ley local, donde hay actores extranjeros. En esete caso, los allegados al presidente Alberto Fernández que no quieren que el ministro Martín Guzmán siga en su cargo, redoblarían su presión. “Hace rato que el Gobierno debería haber cambiado de negociador; ya nadie quiera hablar con este ministro”, dijo, enojado, un hombre del sistema financiero de muy buen vínculo con e oficialismo.