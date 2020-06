Ayer Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y con estrechos vinculos con ministro Guzmán, fue ayer duro en sus apreciaciones: “Algunos acreedores no tienen vergüenza. Demandan algo que no es sostenible para la Argentina” . Todo indica que dirigió sus dardos a aquel grupo que se mantiene firme en su postura. En el mercado aseguran, sin embargo, que la diferencia es a lo sumo de USD 5, lo que no termina siendo algo demasiado significativo a lo largo de los años.