Para el ex secretario de Política Económica, la decisión de los bonistas de entrar o no al canje “es más compleja que solo el precio. Para empezar, 50 es solo con la tasa artificial de descuento del 10 por ciento”. “Esa tasa no es realista y, a una tasa más razonable, la oferta valdría bastante menos. En segundo lugar, tengo la sensación de que todos los acreedores esperan obtener algo más de 50, al 10 por ciento. No creo que haya arreglo a 52 o 53. El numero me parece, es más cercano a 55” , afirmó. De hecho, los integrantes de los comités Ad Hoc (de BlackRock) y de los Exchange Bondholders propusieron una oferta con un valor de 60 dólares, pero dejaron trascender que podrían acercarse a la zona de 54 o 55 dólares.