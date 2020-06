Desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC), su secretario, Mario Grinman, coincidió en que “un empresario no despide porque se levanta un día y tiene ganas de despedir”, sino que “lo hace cuando no hay trabajo y no tiene posibilidades de seguir pagando el salario”. “La doble indemnización no ayuda para nada, no tiene sentido”, aseguró el directivo.