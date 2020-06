Otro dato significativo es que la “brecha” entre títulos idénticos pero emitidos bajo ley extranjera y local se va achicando. El Discount cotizaba el 20 de mayo a USD 36 bajo ley internacional mientras que el mismo papel local lo hacía a U$S 29, una distancia de 7 dólares. Pero ahora la diferencia ya es mucho menor: U$S 38,50 versus U$S 36,50, es decir sólo dos dólares.