La empresa lo implementará de acuerdo al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, donde considera prestación no remunerativa a las asignaciones que se entregan en compensación por suspensiones no imputables al empleador, lo que implica que esas sumas no pagan aportes y contribuciones. La empresa aclaró que junto a la asignación se realizará el aporte normal a la obra social.