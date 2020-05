Créditos a tasa cero: el 55% de las pymes no los pidió. Un 19% los solicitó pero aún no se lo dieron, a otro 17% se lo negaron y solo a un 10% se lo dieron sin inconveniente. Un 48,6% no aplicaba a esa modalidad por no cumplir los requisitos y un 22,3% no lo pidió por desconfianza a que no se lo otorguen, y el resto porque no quieren más deudas.