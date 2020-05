Los economistas aspiran a una recuperación el año próximo, pero no será rápida y habrá -advierten analistas y empresarios- muchas empresas que se habrán quedado en el camino. El Gobierno intenta evitar estas consecuencias y seguramente habrá partidas en el presupuesto dedicadas al apoyo de los sectores que más lentamente se reactiven, pero el escenario general no será óptimo. Por lo tanto, tampoco habrá mucho margen para el gasto, aunque ya Guzmán anticipó que no prevén equilibrio fiscal hasta 2023 . Y fue de hecho el argumento por el cual ofreció a los acreedores tres años de gracia para comenzar a pagar los intereses de la deuda a reestructurar.