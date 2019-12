- No va a funcionar del mismo modo. Vamos a manejar para que no ocurra lo mismo que pasó antes. Vamos a hablar con ellos. Además, el humor en las cortes de Nueva York no es el mismo que hace 15 años; no está la cláusula pari passu tampoco. La razón de los conflictos es que la participación en el primer canje, en 2005, fue muy baja.