Asimismo, Funes de Rioja se refirió a los acuerdos entre sindicatos y empresas para evitar despidos en medio del parate económico que genera la pandemia. “El acuerdo con la CGT no es un acuerdo salarial. Es una suspensión y las suspensiones no tienen contraprestación normalmente (...) El salario es la contraprestación por el trabajo y no hay trabajo (...)Si no es salario no es que le estás sacando. Es lo que se acordó con la CGT para protegerlo frente a un sistema incompleto ”, dijo.