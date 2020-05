El denominado “Steering Committee” realizó un roadshow en donde expuso las razones por las que entiende que no se debe aceptar la propuesta de Buenos Aires, a la que catalogó de no tener buena fe, no contemplar la realidad económica de la provincia, sino de seguir el camino de la Nación. Y también expuso la oferta que el Comité había realizado y que la administración de Axel Kicillof rechazó.