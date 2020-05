Plantearon que no pueden respaldar la oferta de intercambio recientemente anunciada por el gobierno argentino y que no entregarán sus bonos porque, entre otros motivos, “los términos requieren que los tenedores de bonos argentinos sufran pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias”. “Sin embargo, cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos está preparado para discutir constructivamente con la Argentina cuando su gobierno esté listo para hacerlo, con el objetivo común de encontrar una solución viable a los desafíos financieros actuales de la República”, remarcaron en el comunicado conjunto.