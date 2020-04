“El incremento –dijo Pedace– en los ingresos de hacienda bajaron los precios en Liniers, pero esto no se tradujo en una baja en las carnicerías. Allí lo único que puede bajar es el asado, es decir la carne con hueso, y el matambre para la parrilla. Los frigoríficos, al no poder vender bien el cuero y las achuras que bajaron, cobran un recupero al sector matarife para poder faenar y cubrir gastos. Aunque baje el valor de la hacienda, el futuro lo observamos complicado porque la exportación no tiene precio para Europa ni para Estados Unidos, y la carne de novillo está quedando en el mercado interno abaratando algunos cortes”.