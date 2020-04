La oferta presentada el viernes no le dio, pese a la expectativa que había en el mercado, ningún tratamiento especial a los bonos del canje 2005, pese a que precisan un porcentaje mayor de aceptación. Si bien no hay quitas de capital, como sucede con el resto, el plazo de pago se estira hasta 2047 y la tasa de interés no supera el 4% anual, menos de la mitad de los cupones actuales. El valor de la propuesta para estos títulos se ubica en niveles inferiores a los USD 35, teniendo en cuenta un rendimiento de 12% para los futuros títulos.