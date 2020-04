Pero no hay que culpar solo a la negociación de la deuda, que no está terminada y la propuesta local puede ser mejorada, sino a lo que sucede en el exterior. La caída del petróleo, arrastró a la soja que tiene un precio neto -deducida las retenciones, similar al trigo- que complica la venta al exterior porque los costos no cubren los valores de USD 305 por tonelada, a los que hay que restarle 33% de retenciones. Le guste o no al Gobierno, la realidad indica que los insumos al agro se cotizan por los dólares alternativos porque el dólar mayorista, que está levemente por arriba de $66, no se consigue . El Gobierno es reacio a venderlo por las escasas reservas disponibles.