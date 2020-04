“Lógicamente esta respuesta negativa en paridades y precios es consecuencia de las palabras de Guzman, que manifestó que esta iba a ser la única oferta para los acreedores, incluido el no pago de los intereses por tres años ”, señaló Diego Martínez Burzaco, jefe de Estrategia de MB Inversiones. “Ahora entran en vigencia los 30 días de gracia, período tras el que, si no hay un acercamiento de las posturas, va a haber un default con altos costos para la economía en términos de financiamiento y actividad. Cuesta pensar que no va a haber una mejora en la oferta. No puede saberse si hay una negociación por detrás de lo que toma estado público ”.