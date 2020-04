La cuenta para los analistas es sencilla: asumiendo que, tras la renegociación, los nuevos títulos argentinos reflejarán una prima de riesgo de 1.000 a 1.200 puntos básicos, es decir una tasa de descuento de 12% (exit yield) que estiman los acreedores, la cotización actual de los bonos se ubica en los USS 32. “ Todos los países emergentes tienen hoy una tasa de riesgo de 800 pb, países que no han tenido defaults ni tienen crisis de deuda y que tienen una economía más estable que la nuestra. Creer que la Argentina va a pagar lo mismo que esos países, cuando ni siquiera se conoce el plan económico detrás de la oferta, no tiene sentido” aseguró José Echagüe, de Consultatio, para quien la suba de las últimas jornadas está relacionada no sólo a que el mercado equiparó los precios sino que, además, parecería estar convencido de que el Gobierno va a mejorar la oferta.