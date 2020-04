“La situación es compleja . La recaudación está cayendo fuerte por lo que no tenemos ingresos para cubrir salarios. A esto se le suma que las empresas están pidiendo beneficios fiscales para poder afrontar la crisis y no despedir trabajadores. El problema es doble, no tenemos ingresos y tenemos que ceder futuros ingresos”, reconoció a Infobae un ministro de economía provincial.