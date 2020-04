Sobre los nacionalismos y localismos advirtió que ya se pueden ver algunos ejemplos. “ Los gobernadores de una provincia discriminan a ciudadanos que son de otra provincias o no le permiten entrar . Por ejemplo, lo de (Gerardo) Morales me pareció tremendo, diciendo “ustedes estaban afuera entonces no pueden volver a la provincia”. Como si él fuese un patrón de estancia, dueño de la provincia. A esas personas las tenés que dejar entrar, no porque son de tu provincia, sino porque tienen su casa ahí. Su propiedad, ese pedazo de suelo, les pertenece”, argumentó.