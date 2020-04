Pero al fin y al cabo, la Argentina no será la excepción de lo que pase en el resto del planeta. Los pronósticos para 2020 marcan un derrumbe global inédito, como no se veía desde la Gran Depresión de 1929. Así lo señaló incluso el FMI a fines de la semana pasada. Es decir que se trata de una crisis como no se había vivido en las últimas décadas. ¿El país tenía alguna posibilidad de quedar al margen de la debacle? La respuesta más que obvia es que no.