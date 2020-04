- Bono a jubilados : fue oficializado a través del decreto 309/20 y dispuso que todos los pasivos que perciban el haber mínimo recibirán un suma extraordinaria por única vez de $3.000 . También percibirán un plus quienes cobren haberes mayores pero hasta alcanzar la suma de $18.891, así como los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los que acceden a pensiones no contributivas por vejez, invalidez; las madres de 7 hijos; y las pensiones graciables a cargo de la Anses. Sin embargo, se cobrará el bono sólo por uno de los beneficios. Si un jubilado recibe también una pensión, no cobra el bono.