“ Lo que está esperando el mercado es que frente a la aversión del riesgo global que sigue generando salida de capitales, lo que hace que el tipo de cambio se deprecie en países emergentes, la Argentina debería acompañar no sólo por un tema de competitividad para que la Argentina no quede rezagada aún en un contexto de comercio global en caída, sino además por el hecho de no abaratar las importaciones, ni estimular demanda de dólares . Lo que va a tratar de hacer Pesce es comprar dólares para tratar de ir compensando pérdida de competitividad”, dijo Juan Ignacio Paolicchi de EcoGo, consultora que retocó su previsión de dólar oficial de $78 a $85 luego de desatada la pandemia.