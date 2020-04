En cada una de esas transferencias de reservas internacionales el BCRA recibió a cambio Letras Intransferibles a 10 años. Son similares a bonos soberanos, en el sentido de que se trata de emisiones de deuda. La diferencia es que, intransferibles como son, el BCRA no puede venderlas a privados a cambio de dólares para sumar reservas genuinas. Quedan en el balance de la entidad. Pero su valor, si lo tienen, es como mínimo dudoso . El Tesoro no devuelve el préstamo, sino que lo renueva, y el BCRA no tiene forma de transformarlo en dólares contantes y sonantes.