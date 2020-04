Para Carugati el problema que se puede presentar de emitir 5% del PBI o más si el BCRA empieza a comprar dólares, no va a ser en el corto plazo . “No creemos que la emisión para financiar al Tesoro vaya ser un problema en el corto plazo , porque todo lo que el gobierno emita va a terminar como liquidez bancaria. No creemos que se vaya a ir a los agregados monetarios más amplios porque no vamos a tener créditos, en ese sentido, hay un margen extra más allá del cepo para empujar un poco la oferta de dinero, más el extra que impone la situación particular del coronavirus”.