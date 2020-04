“Esto inexorablemente iba a pasar, y si no se ordenan los pagos va a seguir pasando, si la gente no asume con responsabilidad que el que tiene una tarjeta de débito vaya al cajero automático”, asegura ahora por radio Sergio Palazzo, titular de La Bancaria. Palazzo, el más “albertista” de los sindicalistas, mira de reojo a Vanoli y su esquema de pagos. “Nos volvió locos para no abrir", dice el dueño de un banco en off the record.