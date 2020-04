Puesto de otra manera: ahora la prioridad ya no es ver de qué manera comprar dólares, sino cómo asegurarse los pesos para las próximas semanas, ante el cese de facturación en la mayoría de los negocios e incluso las dificultades para cobrar cheques, muchos de los cuales vienen rechazados o directamente no pueden ser depositados. La preocupación no es sólo asegurarse un stock de alimentos (lo que se refleja en una gran demanda en los supermercados), sino también conseguir el dinero suficiente para afrontar los gastos que se presentarán en las próximas semanas.