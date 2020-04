Según explicó Julián de Diego, especialista en derecho laboral, la intención del Gobierno es que las empresas apliquen el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo —incorporado en 1996—, un mecanismo que les permite, en la crisis más profundas, pagar una parte del salario como no remunerativo y no producir despidos . La empresa tiene que negociar el porcentaje del salario bruto que va a pagar a sus trabajadores como no remunerativo (no se contabiliza para aportes, aguinaldo, entre otros ítems), puede ser 50% o 60%.