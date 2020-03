Mientras tanto, desde el Gobierno avanzan con los controles iniciados ya en las últimas semanas, no sólo para controlar que los precios de este producto, como de todos los productos de consumo masivo, cumplan con los valores máximos autorizados, sino también para comprobar que no exista el artículo en depósitos cuando dicen que no lo tienen. De hecho, días atrás la AFIP realizó inspecciones en la cadena Farmacity y detectó un camión cargado de producto, que la empresa luego justificó como recién llegado.