“Por primera vez hoy no tuvimos colas ni dificultades para implementar el control de cantidad de gente dentro del supermercado. Pero no sabemos aún si es porque hay mayor concientización de la cuarentena y tranquilidad de que no va a haber problemas de abastecimiento o, simplemente, porque la gente se sobrestockeó en estos días”, aseguraron a Infobae en una de las principales cadenas extranjeras. “Es probable que, después de unos días, vuelva a aumentar la cantidad de gente y tengamos una nueva ola”, afirmó el ejecutivo.