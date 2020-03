“También, lógicamente, molesta al que esperaba cobrar y puede generar algún problema de liquidez. El crédito puede ayudar, pero el problema que vemos son las empresas más pequeñas que no tienen banco o, si lo tienen, usan la cuenta y nada más. Muchas no tienen carpeta y, entre las que si la tienen, hay que ver si les queda línea o no están en mora”, agregó Cascales. “Ahora lo que debería seguir es la suspensión de impuestos y servicios, si los empiezan a debitar y no hay dinero en las cuentas no vamos a tener con qué cubrirlo”, concluyó.