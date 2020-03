Por esta razón, el FMI dio a conocer una nota técnica en la que justifica la necesidad de que haya una fuerte quita a los acreedores privados, con un alivio en el nivel de deuda de 55 mil a 85 mil millones de dólares en la próxima década. Aunque el análisis no dio precisiones sobre cuál debería ser el tamaño de la quita, aclaró que el país no puede pagar ni siquiera intereses a sus bonistas. En particular, compartió el diagnóstico del Gobierno de que no hay espacio para un mayor ajuste fiscal y que el país no puede generar suficientes dólares como para pagar la deuda si no la reduce a niveles sostenibles en los próximos años.