“Venía mal de antes y ahora, con el desplome mundial y la baja del petróleo, mucho peor. Su precio en dólares es históricamente el más bajó, jn precio de remate y liquidación", comentó Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil. Agregó que “Vaca Muerta está parada. Que Vaca Muerta es el futuro, con una YPF estrella, no está en discusión, siempre y cuando no se la use de caja política. Y quizás esa sea la sospecha más grave de la que nadie abre la boca”.