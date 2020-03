Desde la cámara que agrupa a los supermercados mayoristas también destacaron que la demanda de estos tres últimos días fue similar o superior a la de Navidad. “En góndolas muchas categorías, como aceites, fideos, polenta y sal, quebraron stock y no dieron tiempo a reposición. No hay riesgo de desabastecimiento, porque hay stock disponible y no creo que el nivel de demanda sea sostenible. Los que compraron ya hicieron stock ”, explicó Alberto Guida, presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam).