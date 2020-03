Otra duda es si los comercios chicos también estarán obligados a cumplir con la ley , ya que así lo sugiere la norma sancionada, pero no era la idea original. El objetivo inicial de los promotores de la iniciativa era que sólo fuese para las grandes superficies. En el caso de los locales más chicos, no sólo no tienen el espacio suficiente como para cumplir con los porcentajes establecidos, sino que para el propio Gobierno es más difícil el control.