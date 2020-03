“El achicamiento de la brecha desde principios de 2020 es consecuencia de la baja de los precios internacionales y no del aumento de precios local. Actualmente, dependiendo del promedio que se aplique para la cotización internacional dada la alta volatilidad que estamos experimentando, sólo tenemos una brecha del 5% al 8% en los precios de las naftas, mientras que el valor del diésel no necesita ningún aumento ”, dijo. El comentario, sin embargo, no implicó una señal de inminentes o eventuales ajustes.