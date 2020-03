Según la fuente, "de seguir así las petroleras van a tener que parar o ir a la quiebra. No se puede trabajar con precios ficticios” . No obstante, reconoció que lo que es prioritario es el problema de la deuda. “Hay que tener cuidado con que el Gobierno no se engolosine. Si se arregla la deuda va a ser muy tentador seguir con el congelamiento de los precios”, consideró. En ese sentido, destacó que lo que más le hace falta a la economía argentina son divisas. “Pero sin inversiones, eso no sucede”, concluyó.